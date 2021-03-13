Журналист БСТ вошел в состав экспедиции «Россия – 2021»

Открыть Россию заново. С таким призывом планируют преодолеть маршрут в 34 тысячи километров участники экспедиции «Россия – 2021».

В пути они планируют находиться 283 дня. Среди них и наш коллега Рустам Сиразетдинов, который в социальных сетях ведет дневник путешественника и рассказывает о людях, традициях в регионах и самых интересных событиях во время движения.

В основном составе девять участников, но в городах их встречают группы поддержки. Используется разный транспорт: велосипеды, автомобили, катамараны и даже ледокол. Часть маршрута будет пешей. Экспедиция проводится при поддержке Русского географического общества, Министерства просвещения России, Фонда президентских грантов, образовательного центра «Сириус».

Бурелар. Сольный концерт
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии