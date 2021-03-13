Журналист БСТ вошел в состав экспедиции «Россия – 2021»

Открыть Россию заново. С таким призывом планируют преодолеть маршрут в 34 тысячи километров участники экспедиции «Россия – 2021».
В пути они планируют находиться 283 дня. Среди них и наш коллега Рустам Сиразетдинов, который в социальных сетях ведет дневник путешественника и рассказывает о людях, традициях в регионах и самых интересных событиях во время движения.
В основном составе девять участников, но в городах их встречают группы поддержки. Используется разный транспорт: велосипеды, автомобили, катамараны и даже ледокол. Часть маршрута будет пешей. Экспедиция проводится при поддержке Русского географического общества, Министерства просвещения России, Фонда президентских грантов, образовательного центра «Сириус».