Баскетбольный клуб «Уфимец» провел встречу с болельщиками

Команда не сумела выйти в плей-офф Суперлиги и досрочно завершила сезон. Баскетболисты не просто встретились со своими фанатами, а вышли с ними на площадку.

Команда Герасименко против команды Артем Исакова. Два харизматических лидера башкирской баскетбольной команды возглавили два коллектива, которые были специально собраны для дружеской встречи. Так вышло, что сезон для «Уфимца» закончился слишком рано. Даже мысли об отдыхе баскетболистам пока не приходят в голову.

Пока об отдыхе еще нет мыслей. Слишком быстро все для нас закончилось. Конечно, хотели попасть в плей-офф, но не получилось. Но мы пока ходим в тренажерку, поддерживаем форму. Борис Назмутдинов, игрок БК «Уфимец»

Для того чтобы попасть на встречу с любимой командой болельщикам нужно было пройти сито отбора, а именно выиграть голосование в группе клуба в социальных сетях.

Отправила заявку, так получилось, что оказалась в числе тех 50 участников, которые попали в голосование. Потом началась настоящая острая борьба между мной и еще одним участником. Интрига держалась до последних минут. Эльнара Шаяхметова, болельщица БК «Уфимец»

Не обошлось и без известных участников. Среди них и знаменитые спортсмены и телеведущие. Например, Лилия Курамшина и Сиявуш Шерматзадэ из программы «Салям». Сиявуш даже поучаствовал в конкурсе бросков сверху. Но в итоге вместо точного броска зрителям продемонстрировал свои вокальные данные.

Это случайность. Я как женился случайно, так и в баскетбол попал. Первый раз в жизни играю. Такого драйва я не испытывал никогда. Сиявуш Шерматзадэ, телеведущий