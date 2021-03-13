Баскетбольный клуб «Уфимец» провел встречу с болельщиками

Команда не сумела выйти в плей-офф Суперлиги и досрочно завершила сезон. Баскетболисты не просто встретились со своими фанатами, а вышли с ними на площадку.
Команда Герасименко против команды Артем Исакова. Два харизматических лидера башкирской баскетбольной команды возглавили два коллектива, которые были специально собраны для дружеской встречи. Так вышло, что сезон для «Уфимца» закончился слишком рано. Даже мысли об отдыхе баскетболистам пока не приходят в голову.
Для того чтобы попасть на встречу с любимой командой болельщикам нужно было пройти сито отбора, а именно выиграть голосование в группе клуба в социальных сетях.
Не обошлось и без известных участников. Среди них и знаменитые спортсмены и телеведущие. Например, Лилия Курамшина и Сиявуш Шерматзадэ из программы «Салям». Сиявуш даже поучаствовал в конкурсе бросков сверху. Но в итоге вместо точного броска зрителям продемонстрировал свои вокальные данные.
Обе команды хотели победить, но в итоге победила дружба. Окончательный счет – 92:92.