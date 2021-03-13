Ансамбль Файзи Гаскарова отметил 82-летие двумя концертами

Ансамблю Файзи Гаскарова исполнилось 82. Свой день рождения танцевальный коллектив отметил двухдневными яркими концертами. В марте, как правило, ансамбль гастролирует по России и миру, но в этом году на праздничную дату приехал в Уфу.

В первом отделении танцоры представили башкирские танцы, среди которых знаменитые «7 девушек», «Охота на беркута» и «Зарифа» – самая первая постановка основателя ансамбля Файзи Гаскарова.