Масленица 2021: как жители Башкирии прощаются с зимой

В Башкортостане проводили зиму и встретили весну. Сегодня празднуют Масленицу. По традиции гуляющие пекли блины и сжигали чучело. Языческий праздник, который после крещения Руси был освящен церковью, уже давно стал всенародным. Площадки для гуляний были организованы по всей республике.

Угощения, как символ солнца, они выпекали до его восхода. Чтобы приготовить около 1,5 тысячи блинов, ушла вся ночь. Повара и воспитатели не сомкнули глаз. Хотя по их настрою и не скажешь.

Несмотря на простоту приготовления блюда, тут тоже нужно мастерство. Да и рецептов десятки – у каждой хозяйки свой.

Кто-то добавляет кефир, кто-то делает на воде, а кто и вовсе готовит с кислым молоком. Но главный ингредиент у всех один – щепотка любви. Ещё один символ масленицы – маслёна (чучело). На сцене дефиле. Таких и сжигать жалко.

Очередь была не только к блинам. Символ весны въезжал на праздник на самом зимнем транспорте – снегоходе. Да ещё и собранном вручную. Главное отличие – в кабине, как летом, говорит Айдар Искандаров.

Изначально Масленица была языческим праздником. Но после освещения церковью и некоторого преображения перешла в христианство. Сейчас Масленица предзнаменует начало Великого поста. Во времена СССР праздник называли Днем провода зимы.

Блины во благо. С помощью главного символа праздника на Масленице возле Лайфстайл-центра «Башкирия» благотворительный фонд «Мархамат» решил помочь 16-летней Юлии Юлдыбаевой. У девочки ДЦП и самостоятельно ходить она не может.

На празднике также можно было приобрести оберег, сделанный вручную. Торговлей занимались не только взрослые.

Под народные песни зиму провожали и в Иглинском районе. На сцене артисты словно сошли с картинок русских сказок. Для детей организовали игры и конкурсы.