В Башкирии 11-летняя девочка попала под колёса автомобиля

Накануне, 13 марта, в Стерлитамаке произошла авария с участием несовершеннолетнего. По сообщениям ГИБДД РБ, в дорожно-транспортном происшествии пострадала 11-летняя девочка.

Фото №1 - В Башкирии 11-летняя девочка попала под колёса автомобиля

Известно, что ученица пятого класса пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на улице Артёма. В этот момент на неё наехал «Богдан-2110», за рулём которого находилась 25-летняя девушка.

Пострадавшую в срочном порядке доставили в больницу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все детали произошедшего.

Фото: ГИБДД РБ. 

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