В Башкирии 11-летняя девочка попала под колёса автомобиля

Накануне, 13 марта, в Стерлитамаке произошла авария с участием несовершеннолетнего. По сообщениям ГИБДД РБ, в дорожно-транспортном происшествии пострадала 11-летняя девочка.
Известно, что ученица пятого класса пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на улице Артёма. В этот момент на неё наехал «Богдан-2110», за рулём которого находилась 25-летняя девушка.
Пострадавшую в срочном порядке доставили в больницу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все детали произошедшего.
Фото: ГИБДД РБ.