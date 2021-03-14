В Башкирии 11-летняя девочка попала под колёса автомобиля

Накануне, 13 марта, в Стерлитамаке произошла авария с участием несовершеннолетнего. По сообщениям ГИБДД РБ, в дорожно-транспортном происшествии пострадала 11-летняя девочка.

Известно, что ученица пятого класса пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на улице Артёма. В этот момент на неё наехал «Богдан-2110», за рулём которого находилась 25-летняя девушка.