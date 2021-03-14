В Башкирии осудили женщину, которая убила мужа-тирана

5 марта Салаватский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Женщину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью – она убила мужа тарелкой.
Горожанка полностью признала свою вину в суде. Следствие выяснило, что мужчина часто пил при жизни, а также регулярно устраивал истерики на почве ревности – бил супругу, оскорблял. В злополучный день, в сентябре 2020 года, мужчина вновь устроил скандал, будучи сильно пьяным. Он три раза ударил возлюбленную по голове.
Женщина тоже находилась в нетрезвом состоянии и ударила мужа в ответ тарелкой в висок. После этого она сразу покинула квартиру, а мужчина скончался от полученной травмы.
Суд приговор горожанку к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.