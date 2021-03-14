Житель Уфы убил мужчину, который напал на подругу в подъезде

23 марта 36-летний уфимец предстанет перед Калининским районным судом за убийство мужчины. По словам обвиняемого, он пытался спасти женщину.

Инцидент произошёл 14 ноября 2020 года в одном из подъездов дома по улице 40 лет Октября. Мужчина стал невольным свидетелем жестокой картины – пьяный горожанин во время спора с подругой сильно ударил её по голове.

Мужчина решил заступиться за девушку, вывел обидчика на улицу, где несколько раз ударил в лицо и живот. От разрыва брыжей тонкой кишки избитый скончался через сутки.