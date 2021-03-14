В Башкирии увеличилось количество смертей от COVID-19

За сутки COVID-19 подтвердился у 127 человек. Общее количество зараженных достигло 30 434 пациентов. Одновременно болеют при этом 5323 человека: из них 5063 с лёгкой формой заболевания лечатся дома, а 260 находятся в стационарах.

С выздоровлением за сутки было выписано 118 человек, а за всё время – 24 796. Смертью закончилось ещё 2 случая заболевания вирусом. За всё время пандемии в Башкирии зарегистрировано уже 315 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом.