14 марта в рамках 22 тура Российской премьер-лиги «Уфа» сыграет с казанским «Рубином». Игра пройдёт на стадионе «Нефтяник».
Эксперты называют предстоящий матч спортивным триллером, так как обе команды пережили непростые времена – оправились от ковид-кризиса, а сейчас идут на подъём.
«Рубин» одержал победу над звёздным «Зенитом». Команда «Уфы» с разгромным счётом обыграла «Урал» и выбилась из зоны вылета, войдя в восьмерку лучших команд России.
Начало игры в 16:00 по уфимскому времени. Вход – в честь Масленицы свободный. Вас ждет насыщенная развлекательная программа: народные гуляния, скоморохи, огромный медведь, а также бесплатный чай и горячие блины.