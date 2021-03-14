В Уфе 34 жилых дома остались без тепла

В Уфе зафиксирована очередная коммунальная авария. Около двух часов ночи во второй раз прорвало трубу у ТЦ «Июнь». Более 45 объектов остались без отопления.

В том числе, 34 многоквартирных жилых дома остались без тепла по улицам Комсомольская, Малая Тихорецкая, 50 лет СССР и проспекту Октября.

На место инцидента в срочном порядке выехали экстренные службы для устранения поломки. Также для обогрева подъездов было подготовлено оборудование, а для жильцов было организовано три пункта временного размещения населения.

Как сообщает Управление гражданской защиты города, на данный момент параметры ЦО и ГВС восстановлены во всех домах. Предварительная причина отключения – технологическое повреждение на подающем трубопроводе теплоносителя.