В Башкирии молодой рабочий погиб от удара кирпичом

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая в Уфе. 29-летний монтажник погиб на рабочем месте от удара кирпичом. Инцидент произошёл 16 апреля 2020 года.
В злополучный день рабочие грузили в подъемники минеральную вату. На 19 и 20 этажах в этот момент другая бригада делала кирпичную кладку. Один из кирпичей сорвался и упал на голову 29-летнего рабочего. Каска не спасла несчастного от смерти.
Известно, что у погибшего остались маленький ребёнок и супруга. Ведомство выяснило, что на стройке отсутствовали защитно-улавливающие сетки. Чтобы семья могла получить страховую выплату, пришлось целый год в суде доказывать трудовые отношения погибшего.