В Башкирии молодой рабочий погиб от удара кирпичом

В злополучный день рабочие грузили в подъемники минеральную вату. На 19 и 20 этажах в этот момент другая бригада делала кирпичную кладку. Один из кирпичей сорвался и упал на голову 29-летнего рабочего. Каска не спасла несчастного от смерти.