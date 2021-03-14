В Уфе иномарка наехала на пешеходов после столкновения с автобусом

12 марта в Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса. Подробности инцидента сообщает Госавтоинспекция.
30-летний уфимец на «Лэнд Ровер» двигался по проспекту Октября, но на повороте в сторону улицы Шафиева мужчина допустил столкновение с пассажирским автобусом №51А. От сильного удара авто отбросило на пешеходов, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате аварии помощь врачей понадобилась 52-летней женщине. После оказания медпомощи её отпустили домой. В автобусе в момент столкновения находилось 50 человек – среди пассажиров пострадавших нет.
К слову, водитель иномарки отказался от медицинского освидетельствования.
Фото: ГИБДД РБ.