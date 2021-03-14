В Уфе иномарка наехала на пешеходов после столкновения с автобусом

12 марта в Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса. Подробности инцидента сообщает Госавтоинспекция.

Фото №1 - В Уфе иномарка наехала на пешеходов после столкновения с автобусом

30-летний уфимец на «Лэнд Ровер» двигался по проспекту Октября, но на повороте в сторону улицы Шафиева мужчина допустил столкновение с пассажирским автобусом №51А. От сильного удара авто отбросило на пешеходов, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате аварии помощь врачей понадобилась 52-летней женщине. После оказания медпомощи её отпустили домой. В автобусе в момент столкновения находилось 50 человек – среди пассажиров пострадавших нет.

К слову, водитель иномарки отказался от медицинского освидетельствования.

В отношении него составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ, ему грозит административный штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1.5 до 2 лет.

пресс-служба ГИБДД РБ

Фото: ГИБДД РБ. 

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