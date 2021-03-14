Синоптики Башкирии рассказали, когда в республику придёт весеннее тепло

Синоптики Башкирии рассказали, когда стоит ожидать весеннего тепла в республике.
Так, уже завтра, 15 марта, ожидается значительное потепление. Снегопад пройдёт в северной части республики, а в остальных частях региона осадков не ожидается. Ветер завтра будет юго-западный, умеренный. А столбик термометра ночью опустится до -12,-17°С, при прояснениях -18,-23°С; а днём до -3,-8°С.
А 16 марта синоптики обещают днём нулевую температуру, так как сильного ветра не будет. Правда ночью всё равно будет прохладно до -17,-22°С.