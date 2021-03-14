Синоптики рассказали, когда в Башкирию придет весна

В Башкирию надвигается весна. Потеплеет до 0 градусов. По прогнозам синоптиков, произойдет это к середине следующей недели. Но прежде еще придется перетерпеть мартовские морозы.

Во вторник ночью при прояснениях столбики термометров местами опустятся до -23 градусов. А вот уже начиная со среды зима начнет сдавать свои права. В связи с этим в республике уже вовсю готовятся к паводку.

В Уфе отрабатываются три возможных сценария по «большой воде». Оптимистичный – это когда подтоплений не будет. При отметке в 700-800 см в зоне подтопления Дема, Ленинский и Кировский районы, это примерно 1700 домов, где проживают почти 5600 жителей. При максимальных уровнях, если вода поднимется до 990 см, подтопленными могут оказаться почти 2200 домов и свыше 7 тысяч жителей. Это самый пессимистичный сценарий.