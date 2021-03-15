«Невероятная игра»: эксперты оценили серию «Салавата Юлаева» против «Трактора»

«Салават» в восьмерке лучших команд КХЛ. На этой неделе уфимский хоккейный клуб вышел во второй раунд плей-офф. В четвертьфинале Восточной конференции юлаевцы выбили из борьбы и отправили в досрочный отпуск челябинский «Трактор». Хотя еще совсем недавно хоккейные эксперты называли этого соперника самым неудобным из всех возможных и прогнозировали серию из семи матчей. Вот только «Салавату» хватило пяти встреч.

Вот так точным броском Маркус Гранлунд вывел «Салават» в следующий раунд плей-офф. К исполнению вопросов нет. Как, собственно, и к самому штрафному броску. За умышленный сдвиг ворот судьи дают двухминутное наказание, при условии, что ошибку не совершили в конце матча. Здесь же до финальной сирены оставалось меньше 20 секунд. А потому назначили буллит.

Это был стопроцентный эпизод. Вопросов к судьям нет. Леонид Вайсфельд, хоккейный судья, хоккейный эксперт

Как только стало известно, с кем «Салавату» предстоит играть в первом раунде плей-офф, пошли разговоры о непростой серии между командами. Соседи по турнирной таблице на Востоке – коллективы, пропагандирующие такой разный хоккей. «Салават», заточенный на нападение, и «Трактор», известный своей вязкой игрой, жестким удержанием шайбы. В прессе все чаще вспоминали плей-офф – 2018. Тогда победил «Трактор». Эксперты говорили о семи матчах и объясняли, почему уфимцам достался самый неудобный соперник из возможных.

Первый же матч обнажил все проблемы в игре юлаевцев. Не помогло и преимущество домашней площадки. Звено легионеров было не узнать. Вратарь не выручал. Игра у уфимцев не клеилась. Болельщики недоумевали, букмекеры потирали руки, комментаторы подытоживали с экранов, дескать, мы предупреждали.

К тому времени хоккеисты «Трактора» чувствовали себя на «Уфа-Арене» как дома. Шутили, веселились, верили в собственные силы и не стеснялись делать громких заявлений.

То же самое, тот же план. План – выиграть следующую игру. Лукаш Седлак, нападающий ХК «Трактор»

Вячеслав Основин, отметившийся в протоколе дублем, встретил в Уфе день рождения. Еще один лидер черно-белых – защитник Ник Бэйлен – узнал здесь о рождении дочери Суэйзи Мэй. А Станислав Гареев, проводящий первый плей-офф против родного клуба, описывал происходящее емко и лаконично.

Эмоционально. Больше нечего сказать. Станислав Гареев, защитник ХК «Трактор»

Вторую игру нужно было брать, понимали в тренерском штабе уфимцев. И хотя перестановок в стартовом составе мы не увидели, но на лед вышла уже другая команда. Ту встречу юлаевцы все-таки взяли. Хотя ее исход и решился в овертайме. А дальше «Салават» словно преобразился. Преобразился и Юха Метсола. И вот уже черно-белые выглядят растерянными и уставшими, игроки не успевают за соперником, удаляются и ничего не могут создать в чужой зоне. Из Челябинска подопечные Ламсы привезли две победы. Юлаевцы в гостях забили 7 шайб, не пропустив ни одной. Стало очевидным, что «Трактору» нужно было что-то менять.

Но «Салават» решает по-своему. Вновь отличаются уфимские легионеры и выводят команду в полуфинал Восточной конференции КХЛ. Финская тройка становится лучшей по очкам в плей-офф, а Юха Метсола устанавливает новый клубный рекорд «Салавата» по длительности сухой серии в плей-офф, превзойдя свое же достижение двухлетней давности. И теперь оно составляет 169 минут и 9 секунд.

Невероятная игра. Мы сегодня прекрасно начали. «Трактор» показал характер. Невероятная концовка – буллит на последних секундах, и мы проходим дальше. Томи Ламса, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Еще перед началом серии на встрече с командой глава республики Радий Хабиров говорил: «По мне, так я думаю, что для вас нет нерешаемых задач. «Ак Барс» ли это или «Трактор».