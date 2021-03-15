Радий Хабиров рассказал, что его тревожит

Радий Хабиров на совещании в Правительстве Башкирии выразил тревогу за то, что коронавирус может снова проникнуть в республику из других стран.
На очередном совещании в региональном кабмине после отчета министра здравоохранения Забелина Радий Хабиров отметил, что эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается. Так, например, в Европе страны вновь закрываются на карантин, стремительно растет число заболевших.
При этом международный аэропорт Уфы продолжает свою работу, граждане спокойно передвигаются в открытые для авиасообщения страны. Поэтому Глава Башкирии принял следующее решение.