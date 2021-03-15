Радий Хабиров рассказал, что его тревожит

Радий Хабиров на совещании в Правительстве Башкирии выразил тревогу за то, что коронавирус может снова проникнуть в республику из других стран. 

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, что его тревожит

На очередном совещании в региональном кабмине после отчета министра здравоохранения Забелина Радий Хабиров отметил, что эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается. Так, например, в Европе страны вновь закрываются на карантин, стремительно растет число заболевших. 

При этом международный аэропорт Уфы продолжает свою работу, граждане спокойно передвигаются в открытые для авиасообщения страны. Поэтому Глава Башкирии принял следующее решение. 

На что хотел обратить внимание. Ситуация по цифрам неплохая. Что-то больно тревожно на душе. Я новости когда смотрю, что происходит вокруг нашей страны, в Европе, там все очень сложно. Многие страны закрываются на сплошные карантины. Наверное, климатические условия. Меня это очень сильно тревожит. Учитывая, что аэропорт международный наш работает. Надо снова посмотреть, может нам снова сделать выборочные проверки. Пару рейсов посмотрели, нету ли входа инфекции.

Радий Хабиров
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