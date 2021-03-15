Радий Хабиров рассказал, что его тревожит

На что хотел обратить внимание. Ситуация по цифрам неплохая. Что-то больно тревожно на душе. Я новости когда смотрю, что происходит вокруг нашей страны, в Европе, там все очень сложно. Многие страны закрываются на сплошные карантины. Наверное, климатические условия. Меня это очень сильно тревожит. Учитывая, что аэропорт международный наш работает. Надо снова посмотреть, может нам снова сделать выборочные проверки. Пару рейсов посмотрели, нету ли входа инфекции.

Радий Хабиров