«Всемирный заговор»: глава Башкирии объяснил нежелание людей прививаться от коронавируса

В Башкирии призывают жителей республики вакцинироваться от коронавируса. Глава региона Радий Хабиров поручил правительству РБ усилить работу в сфере пропаганды вакцины и профилактики коронавируса. По его словам, Башкирии необходимо привить 2 млн человек, чтобы успешно сформировать коллективный иммунитет и побороть инфекцию.

Фото №1 - «Всемирный заговор»: глава Башкирии объяснил нежелание людей прививаться от коронавируса

«Мы прошли отметку в 100 тысяч ччеловек, но мы должны пройти показатель в два миллиона же. ряд предприятий просили, чтобы мы вакцинацию проверили непосредственно на предприятии, мы готовы давать понемногу партии. Но мы не готовы давать большие дозы, потому что сначала просят определенное количество, а на выходе цифры совсем другие, меньшие. Надо людей убеждать прививаться, надо включить пропаганду чуть-чуть»

Радий Хабиров, руководитель республики

Также Радий Хабиров поразмышлял о том, почему люди бояться делать прививку. По его мнению, это связано с тем, что в мире существует некий заговор, созданный с целью опорочить российский препарат.

«Мы же живем довольно в лживом мире, где потоки вранья идут нескончаемо. А то, что происходит с нашей вакциной… будто всемирный заговор, чтобы опорочить ее. Ее используют в более 50 странах мира. Уже медицинский туризм появился, приезжают в Россию люди, чтобы вакцинироваться. Надо людям объяснять»

Радий Хабиров, глава Башкирии
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