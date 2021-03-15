«Всемирный заговор»: глава Башкирии объяснил нежелание людей прививаться от коронавируса

«Мы прошли отметку в 100 тысяч ччеловек, но мы должны пройти показатель в два миллиона же. ряд предприятий просили, чтобы мы вакцинацию проверили непосредственно на предприятии, мы готовы давать понемногу партии. Но мы не готовы давать большие дозы, потому что сначала просят определенное количество, а на выходе цифры совсем другие, меньшие. Надо людей убеждать прививаться, надо включить пропаганду чуть-чуть»

Радий Хабиров, руководитель республики