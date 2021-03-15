«Всемирный заговор»: глава Башкирии объяснил нежелание людей прививаться от коронавируса

В Башкирии призывают жителей республики вакцинироваться от коронавируса. Глава региона Радий Хабиров поручил правительству РБ усилить работу в сфере пропаганды вакцины и профилактики коронавируса. По его словам, Башкирии необходимо привить 2 млн человек, чтобы успешно сформировать коллективный иммунитет и побороть инфекцию.
Также Радий Хабиров поразмышлял о том, почему люди бояться делать прививку. По его мнению, это связано с тем, что в мире существует некий заговор, созданный с целью опорочить российский препарат.