Радий Хабиров назвал главную причину аварий в Башкирии

Много гоняют. Две проблемы у нас: трассы М5 и М7. Надо расширяться, проводить реконструкцию. Как только где сужение, возникают проблемы. Я подчеркиваю внимание. Плюс, конечно, скоростной режим. Все случаи смертельные в последнее время – встречка. Поэтому, когда пойдет первая партия 300 камер, поставьте 100 камер на федеральные трассы. Чтобы людей мы приучали ездить цивилизованно.

Радий Хабиров