Радий Хабиров назвал главную причину аварий в Башкирии

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии был вновь поднят вопрос высокой аварийности в республике. 

Фото №1 - Радий Хабиров назвал главную причину аварий в Башкирии

В конце прошлой недели тяжелая авария произошла на одном из железнодорожных переездов республики. Несмотря на все предупреждения, водитель автомобиля "Киа Спектра" решил проскочить закрытый переезд. Спустя мгновение поезд сбил легковушку, два человека в автомобиле пострадали. 

Радий Хабиров вновь напомнил, что ситуацию нужно менять в лучшую сторону. Также он рассказал об основной причине смертности на дорогах в регионе по данным ГИБДД. 

Много гоняют. Две проблемы у нас: трассы М5 и М7. Надо расширяться, проводить реконструкцию. Как только где сужение, возникают проблемы. Я подчеркиваю внимание. Плюс, конечно, скоростной режим. Все случаи смертельные в последнее время – встречка. Поэтому, когда пойдет первая партия 300 камер, поставьте 100 камер на федеральные трассы. Чтобы людей мы приучали ездить цивилизованно.

Радий Хабиров
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