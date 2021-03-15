Радий Хабиров назвал главную причину аварий в Башкирии

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии был вновь поднят вопрос высокой аварийности в республике.
В конце прошлой недели тяжелая авария произошла на одном из железнодорожных переездов республики. Несмотря на все предупреждения, водитель автомобиля "Киа Спектра" решил проскочить закрытый переезд. Спустя мгновение поезд сбил легковушку, два человека в автомобиле пострадали.
Радий Хабиров вновь напомнил, что ситуацию нужно менять в лучшую сторону. Также он рассказал об основной причине смертности на дорогах в регионе по данным ГИБДД.