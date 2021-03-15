В Башкирии 3-летний малыш пострадал в страшной аварии

14 марта в Октябрьском произошло серьёзное ДТП. В аварии пострадал 3-летний малыш. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

По сообщениям ведомства, авария зафиксирована на улице Девонской. 33-летний мужчина за рулём ВАЗ-2114 не уступил дорогу «Ладе Приоре» на регулируемом перекрёстке. В результате автомобили столкнулись.

В аварии пострадали 23-летний водитель «Лады» и 3-летний пассажир. Они получили травмы.

Обстоятельства инцидента выясняются. Всего за сутки на дорогах Башкирии пострадало три человека.