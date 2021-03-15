На поверхности реки Уфы обнаружено подозрительное пятно

Накануне, 14 марта, на реке Уфе в Сипайлово было обнаружено подозрительное пятно, похожее на нефтяное . Подробности инцидента сообщает Управление гражданской защиты города.

Очевидцы сообщили о находке около 14:00. Пятно было обнаружено напротив дома №71 по улице Набережная реки Уфы.

На место выезжали представители Управления гражданской защиты столицы, в том числе спасатели ПСО г. Уфы, Министерства природопользования и экологии РБ, ГУП «Уфаводоканал», МУП «СУРСИС».

Была проведена обработка акватории сорбентом на площади 6 км. м. Распространение вещества допущено не было, для жизни и здоровья людей угрозы нет. Однако причину появления нефтяного пятна предстоит выяснить.