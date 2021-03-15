Молодой ученый из Башкирии прокомментировал слияние двух крупных столичных вузов

«В республике имеется хороший задел как со стороны науки, так и со стороны профессорско-преподавательских кадров, - отмечает молодой специалист. - Конечно, не всё было благополучно в последние годы, в каких-то местах республика немного сдала свои позиции. Участие университетов в вышеназванной программе позволит осуществить качественный и количественный рывок в исследованиях, в образовательной части. Наверное, именно этого сейчас не хватает башкирским университетам, ведь все основные составляющие, компетенции для такого рывка имеются в регионе. Не хватает финансирования, которое позволит осуществить самые смелые и современные инициативы по лучшим стандартам мировых и российских ВУЗов»

Эмиль Ямансаров, младший научный сотрудник лаборатории биологически активных органических соединений Химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова