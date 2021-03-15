Молодой ученый из Башкирии прокомментировал слияние двух крупных столичных вузов

Уроженец Башкирии, выпускник БГУ, ученый Эмиль Ямансаров заявил, что объединение двух столичных вузов – УГАТУ и БГУ – своевременное и важное решение. Своими мыслями он поделился с «Молодежной газетой».
По его мнению, это раскроет потенциал республики в сфере науки и позволит Башкирии сделать рывок в научных открытиях и исследованиях. Также он уверен, что включение университетов в программу «Приоритет-2030» позволит привлечь в образовательные учреждения дополнительное финансирование.
А вот в какой форме республика войдёт в Приоритет-2030 - открытый вопрос, считает Эмиль Ямансаров. По его словам, ориентироваться лишь на одну заявку заведомо проигрышно, ведь в планах Правительства РФ - 120 победителей.
Кстати, Эмиль Ямансаров работает в Москве уже 5 лет. Он является лауреатом Премии Правительства Москвы молодым учёным за 2020 год, а также победителем Гранта Республики Башкортостан молодым учёным в 2020 году. Опубликовал более 30 статей по тематикам исследований, в том числе в международных журналах по химии первого квартиля Q1.