Молодой ученый из Башкирии прокомментировал слияние двух крупных столичных вузов

Уроженец Башкирии, выпускник БГУ, ученый Эмиль Ямансаров заявил, что объединение двух столичных вузов – УГАТУ и БГУ – своевременное и важное решение. Своими мыслями он поделился с «Молодежной газетой».

Фото №1 - Молодой ученый из Башкирии прокомментировал слияние двух крупных столичных вузов

По его мнению, это раскроет потенциал республики в сфере науки и позволит Башкирии сделать рывок в научных открытиях и исследованиях. Также он уверен, что включение университетов в программу «Приоритет-2030» позволит привлечь в образовательные учреждения дополнительное финансирование.

«В республике имеется хороший задел как со стороны науки, так и со стороны профессорско-преподавательских кадров, - отмечает молодой специалист. - Конечно, не всё было благополучно в последние годы, в каких-то местах республика немного сдала свои позиции. Участие университетов в вышеназванной программе позволит осуществить качественный и количественный рывок в исследованиях, в образовательной части. Наверное, именно этого сейчас не хватает башкирским университетам, ведь все основные составляющие, компетенции для такого рывка имеются в регионе. Не хватает финансирования, которое позволит осуществить самые смелые и современные инициативы по лучшим стандартам мировых и российских ВУЗов»

Эмиль Ямансаров,  младший научный сотрудник лаборатории биологически активных органических соединений Химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова     

А вот в какой форме республика войдёт в Приоритет-2030 - открытый вопрос, считает Эмиль Ямансаров. По его словам, ориентироваться лишь на одну заявку заведомо проигрышно, ведь в планах Правительства РФ - 120 победителей.

«Чтобы осуществить реальный рывок, требуется как минимум два победителя на республику, что существенно повысит потенциал решения тех задач, которые стоят перед наукой и образованием в современном Башкортостане. Здесь можно упомянуть положительный опыт штата Калифорния (США), где возникло три крупных объединения образовательных учреждений (California Master Plan for Higher Education). Подобная программа принесла положительные результаты, позволившие совершить качественный образовательный, научный, и как результат, экономический, социальный и инвестиционный рывок в регионе. Думаю, что можно присмотреться к их опыту в данном вопросе»

Эмиль Ямансаров,  младший научный сотрудник лаборатории биологически активных органических соединений Химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова     

Кстати, Эмиль Ямансаров работает в Москве уже 5 лет. Он является лауреатом Премии Правительства Москвы молодым учёным за 2020 год, а также победителем Гранта Республики Башкортостан молодым учёным в 2020 году. Опубликовал более 30 статей по тематикам исследований, в том числе в международных журналах по химии первого квартиля Q1.

Занимаемся проблематикой лечения рака печени, созданием агентов адресной доставки, в том числе с использованием природных соединений. Развиваем в БашГУ новые направления исследований по химии, а также налаживаем сотрудничество между БашГУ (Инженерный факультет) и МГУ им. М.В. Ломоносова (Химический факультет)

Эмиль Ямансаров,  младший научный сотрудник лаборатории биологически активных органических соединений Химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова     
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