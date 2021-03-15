В Уфе подорожает стоимость проезда на некоторых маршрутах

В Уфе вновь подорожает проезд на пассажирском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С 5 апреля цена на 15 маршрутах изменится. Стоимость проезда вырастет до 30 рублей на маршрутах №209, 229, 230, 232, 235, 243, 262к, 270, 52с, 211, 228, 249, 266, 269.

Однако если оплачивать проезд картой «Алга» стоимость проезда на маршрутах №211, 228, 249, 266, 269 составит 25 рублей.