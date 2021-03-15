В Уфе за «шутку» о бомбе в кафе осудят 59-летнюю женщину

59-летняя женщина из Уфы предстанет перед судом за «шутку» о бомбе в кафе. Таким необычным способом она хотела проучить своего знакомого.

Инцидент произошёл ещё в декабре 2020 года. Тогда обвиняемая выпивала в одном из кафе города. В какой-то момент пара поссорилась, и чтобы отомстить товарищу, женщина позвонила в службу спасения.