Жители Башкирии спасли мужчину от убийцы с ножом

В Стерлитамаке произошло жестокое преступление. 45-летний местный житель напал с ножом на знакомого. Жизнь пострадавшего едва удалось спасти.
Как сообщает пресс-служба городского суда, нападавший был сильно пьян. По какой-то причине он разозлился на товарища и два раза ударил его ножом в спину. Спасти несчастного удалось простым прохожим – они оттащили его в сторону, а пьяного мужчину обездвижили.
45-летнего мужчину осудили по статье «покушение на убийство». Суд приговорил нападавшего к 4,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.