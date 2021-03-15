Жители Башкирии спасли мужчину от убийцы с ножом

В Стерлитамаке произошло жестокое преступление. 45-летний местный житель напал с ножом на знакомого. Жизнь пострадавшего едва удалось спасти.

Как сообщает пресс-служба городского суда, нападавший был сильно пьян. По какой-то причине он разозлился на товарища и два раза ударил его ножом в спину. Спасти несчастного удалось простым прохожим – они оттащили его в сторону, а пьяного мужчину обездвижили.