В Башкирии за грубые нарушения закрыли три школьных пищеблока

В Чишминском районе закрыли 3 пищеблока, представляющих опасность для школьников. Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в организации питания в трех сельских школах.

Образовательные учреждения использовали одно помещение как цех первичной обработки овощей, приготовления салатов, приготовление горячих блюд осуществлялось непосредственно в одном помещении горячего цеха на двух производственных столах. Продукты подвозили через горячий цех.