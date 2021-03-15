В Башкирии за грубые нарушения закрыли три школьных пищеблока

В Чишминском районе закрыли 3 пищеблока, представляющих опасность для школьников. Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в организации питания в трех сельских школах.

Образовательные учреждения использовали одно помещение как цех первичной обработки овощей, приготовления салатов, приготовление горячих блюд осуществлялось непосредственно в одном помещении горячего цеха на двух производственных столах. Продукты подвозили через горячий цех.

Фото №1 - В Башкирии за грубые нарушения закрыли три школьных пищеблока

На данный момент двери пищеблоков опечатаны судебными приставами. Руководство получило предупреждение об уголовной ответственности в случае неисполнения требований исполнительного документа.

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