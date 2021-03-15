В Минэкологии Башкирии выясняют происхождение нефтепродукта в реке

Сейчас место огорожено спецсредствами, чтобы пленка не распространялась дальше по реке. Именно в это место выходит канализационная труба. Она принадлежит специализированному управлению по ремонту и содержанию искусственных сооружений. В трубе сейчас находится в большом количестве нефтепродукт. Пока специалисты выясняют, как он попал туда. Возможно, через колодец, либо была произведена несанкционированная врезка к ливневой трубе.