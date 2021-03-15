В Минэкологии Башкирии выясняют происхождение нефтепродукта в реке

В соцсетях появилось видео, где по поверхности реки течет неизвестная жидкость темного цвета.  Жители, сделавшие эти кадры, отметили химический запах в округе. Предположительно, в Уфимку попал нефтепродукт.

Сейчас место огорожено спецсредствами, чтобы пленка не распространялась дальше по реке. Именно в это место выходит канализационная труба. Она принадлежит специализированному управлению по ремонту и содержанию искусственных сооружений. В трубе сейчас находится в большом количестве нефтепродукт. Пока специалисты выясняют, как он попал туда. Возможно, через  колодец, либо была произведена несанкционированная врезка к ливневой трубе.

Фото №1 - В Минэкологии Башкирии выясняют происхождение нефтепродукта в реке

Были отобраны пробы – 500 метров ниже и 500 метров выше данного места загрязнения. Будем определять содержание нефтепродуктов в реке. И отобрали пробы на идентификацию, чтобы определить, что это за продукт попадает в речку.

Василий Вахмянин, начальник отдела госконтроля Уфимского территориального управления Минэкологии Республики Башкортостан
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