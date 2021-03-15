На региональных дорогах Башкирии на 28% снизилась смертность

На 28% снизилась смертность на дорогах в первые два месяца на региональных дорогах Башкортостана, а на федеральных трассах, которые проходят по территории региона, – на 60% увеличилась. Об этом Радий Хабиров заявил на оперативном совещании в правительстве.
Глава Башкортостана поручил дорожникам отработать организованно сложный весенний период. 26 апреля начнется месячник по благоустройству республиканских дорог. В это время сотрудниками «Башкиравтодора» и подрядными организациями должны быть приведены в порядок повреждённое полотно и элементы обустройства. Начнется и процесс восстановления дорожной разметки.
Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Виктор Жульков призвал глав муниципалитетов сосредоточить внимание на дорогах местного значения и сохранении дорожного полотна.