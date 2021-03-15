В Башкирии вторым компонентом вакцины от коронавируса привиты 65 тыс. человек

В Башкортостане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 15 марта, первым компонентом вакцины от СOVID-19 привиты 111 тысяч жителей республики, вторым компонентом – 65 тысяч человек.

В Дуванском районе проходит бесплатная вакцинация от коронавируса. Она представляет из себя обычную прививочную процедуру. Ее проделывают в два этапа с разницей в 21 день. После первого введения компонента пациенту дают пригласительную памятку на второе.

Всего с начала декабря вакцинацию в районе проделали уже более 900 жителей. Записаться можно либо через Госуслуги, либо в поликлинике и пройти в порядке живой очереди.