В Башкирии озвучили предварительный прогноз половодья

Максимальный уровень воды в Башкирии ожидается ниже нормы на 10%. Озвучен предварительный прогноз половодья в республике.

Как сообщила начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу Вилора Горохольская, подтопление населенных пунктов, которые расположены в поймах степных и горных рек, видится возможным при прохождении максимальных уровней. В данный момент осеннее увлажнение Белой практические в норме, а зимняя водность ее бассейна выше средних многолетних значений.