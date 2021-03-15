В Башкирии озвучили предварительный прогноз половодья

Максимальный уровень воды в Башкирии ожидается ниже нормы на 10%. Озвучен предварительный прогноз половодья в республике.
Как сообщила начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу Вилора Горохольская, подтопление населенных пунктов, которые расположены в поймах степных и горных рек, видится возможным при прохождении максимальных уровней. В данный момент осеннее увлажнение Белой практические в норме, а зимняя водность ее бассейна выше средних многолетних значений.
Глубина промерзания почвы рек бассейна Белой на 5-15 см больше многолетних значений; средняя толщина льда на реках бассейна Белой и на Павловском водохранилище колеблется в пределах нормы. Глава ведомства отметила, что до конца марта в регионе сохранится холодая погода с небольшим потеплением в конце текущей недели.