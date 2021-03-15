Житель Башкирии из-за ревности до смерти избил жену

Жителя села Марково осудили за жестокое убийство жены. Мужчина избил несчастную из-за ослепляющего чувства ревности.

Как сообщает издание «КП-Уфа», около трёх лет супруги не проживали вместе, хотя официально не разводились. Мужчина иногда заглядывал в гости к супруге, чтобы навестить общих детей и передать им деньги.

В злополучный день сельчанин и его супруга находились на дне рождении у общих знакомых. Вечер проходил за распитием спиртных напитков, а в разговорах друзей часто проскальзывали шутки о многочисленных любовниках женщины. Это сильно злило сельчанина. Поэтому когда они вернулись в семейный дом, и женщина решила продолжить гуляние с «ухажёрами», её супруг не смог противостоять чувству ревности.

Мужчина схватил женщину за куртку и повалил на пол, а потом начал беспорядочно наносить удары. В какой-то момент она перестала подавать признаков жизни, только тогда мужчина остановился и позвонил брату возлюбленной и в полицию.