В Башкирии совместно с Масленицей прошел фестиваль «Легенды Башкирии»

Сегодня у православных начался Великий пост. Он продлится до 1 мая. А предваряла пост Масленица, которую отмечали всю прошедшую неделю. В  Архангельском районе народное гуляние прошло как никогда масштабно: выставка народных промыслов, катание на лошадях, игры и конкурсы. К празднику приурочили целый республиканский фестиваль – «Легенды Башкирии». 

Водили хороводы, пели и плясали. Так встретили весну жители Архангельского района. Участники фестиваля прокатились на лошадях вблизи Аскинской пещеры. В качестве угощения на столах – блины, а также блюда башкирской кухни. Из развлечений – игры, конкурсы, народные забавы.

Сейчас забываются такие простые игры, как перетягивание каната, обычная скакалка, кольца, кости. Мы как раз работаем над разработкой подобных игр. Хотим взять грант на их реконструкцию, в Бирском районе хотим создать площадку, где будем все это показывать.

Анастасия Горбунова, участница клуба военно-исторической реконструкции «Бирские стрельцы»

На фестиваль приехали гости из Бирска. Они показали представление с элементами исторической реконструкции. Стрельцы – в военном снаряжении.

Фото №1 - В Башкирии совместно с Масленицей прошел фестиваль «Легенды Башкирии»

На мне так называемый бандольер, в народе ее прозвали «берендейка», на которых находились зарядцы в количестве 8 штук спереди и сзади. А еще их прозвали «12 апостолов», в них хранился порох, достаточный для одного заряда. Вот так наливали и были готовы к ведению боя.

Илья Севостьянов, участник клуба военно-исторической реконструкции «Бирские стрельцы»

Здесь же прошла продовольственная ярмарка. Выбор товаров широкий: от элементов декора одежды до продуктов питания. Со всей республики сюда приехали мастера своего дела. Свои лучшие работы они привезли на выставку, где их по достоинству оценили гости фестиваля.

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Фото №2 - В Башкирии совместно с Масленицей прошел фестиваль «Легенды Башкирии»

На фестивале представлено много народных промыслов. Среди них мыло ручной работы и разные вязаные вещи. Интересно, что на праздник люди пришли целыми семьями. Например, Шагидуллины занимаются бортевым пчеловодством и плетением корзин. А здесь, на выставке, они продают липовый и дикий бортевой мед, а также горный иван-чай.  

В мыло, которое мы производим, также добавляются ингредиенты, которые тоже произрастают у нас, это прополис башкирский, земляника, козье молоко, живица кедра, т.е. на основе кокосового масла и с применением различных эфирных масел.

Олег Цыруль, житель родового поместья Чик-Елга Архангельского района

Завершилась Масленица традиционным обрядом. Считается, что сожжение чучела символизирует приход весны, прощание с зимними холодами и ненастьями.

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