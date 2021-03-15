В Башкирии совместно с Масленицей прошел фестиваль «Легенды Башкирии»

Сегодня у православных начался Великий пост. Он продлится до 1 мая. А предваряла пост Масленица, которую отмечали всю прошедшую неделю. В Архангельском районе народное гуляние прошло как никогда масштабно: выставка народных промыслов, катание на лошадях, игры и конкурсы. К празднику приурочили целый республиканский фестиваль – «Легенды Башкирии».
Водили хороводы, пели и плясали. Так встретили весну жители Архангельского района. Участники фестиваля прокатились на лошадях вблизи Аскинской пещеры. В качестве угощения на столах – блины, а также блюда башкирской кухни. Из развлечений – игры, конкурсы, народные забавы.
На фестиваль приехали гости из Бирска. Они показали представление с элементами исторической реконструкции. Стрельцы – в военном снаряжении.
Здесь же прошла продовольственная ярмарка. Выбор товаров широкий: от элементов декора одежды до продуктов питания. Со всей республики сюда приехали мастера своего дела. Свои лучшие работы они привезли на выставку, где их по достоинству оценили гости фестиваля.
На фестивале представлено много народных промыслов. Среди них мыло ручной работы и разные вязаные вещи. Интересно, что на праздник люди пришли целыми семьями. Например, Шагидуллины занимаются бортевым пчеловодством и плетением корзин. А здесь, на выставке, они продают липовый и дикий бортевой мед, а также горный иван-чай.
Завершилась Масленица традиционным обрядом. Считается, что сожжение чучела символизирует приход весны, прощание с зимними холодами и ненастьями.