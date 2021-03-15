В Башкирии совместно с Масленицей прошел фестиваль «Легенды Башкирии»

Сегодня у православных начался Великий пост. Он продлится до 1 мая. А предваряла пост Масленица, которую отмечали всю прошедшую неделю. В Архангельском районе народное гуляние прошло как никогда масштабно: выставка народных промыслов, катание на лошадях, игры и конкурсы. К празднику приурочили целый республиканский фестиваль – «Легенды Башкирии».

Водили хороводы, пели и плясали. Так встретили весну жители Архангельского района. Участники фестиваля прокатились на лошадях вблизи Аскинской пещеры. В качестве угощения на столах – блины, а также блюда башкирской кухни. Из развлечений – игры, конкурсы, народные забавы.

Сейчас забываются такие простые игры, как перетягивание каната, обычная скакалка, кольца, кости. Мы как раз работаем над разработкой подобных игр. Хотим взять грант на их реконструкцию, в Бирском районе хотим создать площадку, где будем все это показывать. Анастасия Горбунова, участница клуба военно-исторической реконструкции «Бирские стрельцы»

На фестиваль приехали гости из Бирска. Они показали представление с элементами исторической реконструкции. Стрельцы – в военном снаряжении.

На мне так называемый бандольер, в народе ее прозвали «берендейка», на которых находились зарядцы в количестве 8 штук спереди и сзади. А еще их прозвали «12 апостолов», в них хранился порох, достаточный для одного заряда. Вот так наливали и были готовы к ведению боя. Илья Севостьянов, участник клуба военно-исторической реконструкции «Бирские стрельцы»

Здесь же прошла продовольственная ярмарка. Выбор товаров широкий: от элементов декора одежды до продуктов питания. Со всей республики сюда приехали мастера своего дела. Свои лучшие работы они привезли на выставку, где их по достоинству оценили гости фестиваля.

На фестивале представлено много народных промыслов. Среди них мыло ручной работы и разные вязаные вещи. Интересно, что на праздник люди пришли целыми семьями. Например, Шагидуллины занимаются бортевым пчеловодством и плетением корзин. А здесь, на выставке, они продают липовый и дикий бортевой мед, а также горный иван-чай.

В мыло, которое мы производим, также добавляются ингредиенты, которые тоже произрастают у нас, это прополис башкирский, земляника, козье молоко, живица кедра, т.е. на основе кокосового масла и с применением различных эфирных масел. Олег Цыруль, житель родового поместья Чик-Елга Архангельского района