Глухие артисты и спортсмены: как живут люди с нарушениями слуха в Башкирии

Когда смотришь на репетицию спектакля, язык жестов не сразу бросается в глаза: кажется, что это часть игры. На самом деле так артисты общаются между собой. Причем не только на сцене.

Это первый и пока единственный театр глухих в Башкирии. Здесь все актеры либо слабослышащие, либо не слышат вовсе. На языке жестов говорят все, даже режиссер Гульнара Габдуллина. Хотя нарушений слуха у неё нет.

Я выросла в семье глухих родителей. Закончив школу, я пришла работать в дом культуры глухих переводчиком. Потом я получила образование в Стерлитамаке, в Культпросветучилище – у меня диплом режиссера самодеятельного театра. В основном я занималась жестовыми песнями, театральными небольшими миниатюрами, сценками. Со временем я возвращаюсь к своей профессии. Гульнара Габдулина, режиссер Уфимского театра глухих

Кстати, репетируют артисты постановку детской сказки «Коза-дереза». Это, конечно, не «Ревизор» и не «Ромео и Джульетта». Но, с другой стороны, артисты тут тоже непрофессиональные. Вот, например, Тимур – он играет медведя – водит такси, а Елена Авраменко – исполнитель главной роли «Козы-дерезы» – работник завода УМПО.

Мне очень нравится выступать на сцене. Когда я была маленькой, всегда вся семья сидела, а я выступала и что-то показывала. К сожалению, я не поступила, у меня нет актерского образования. Просто я любитель сцены. Елена Авраменко, актриса Уфимского театра глухих

Тем не менее репетиция – дело ответственное, поэтому мы ненадолго оставим наших артистов. Пусть богема отдохнет от журналистов, к ним мы еще вернемся. А пока отправляемся за 100 километров от Уфы в деревню Нижнеаташево. Здесь живет, пожалуй, самая уникальная семья не просто в Башкирии, но и во всей стране. Сейчас сами поймете, почему.

Недаром кухню называют самым важным местом в доме. Но едва ли семья Саетовых сможет здесь уместиться, в такой крохотной комнатке. Все-таки их 11 человек. Но самое главное, что 9 из них – это приемные дети, и практически все они тотально глухие. То есть не слышат абсолютно ничего. Общаться с ними мы можем только через Олесю, она тоже приемный ребенок, но без нарушения слуха.

– Когда сюда приезжаю, у меня прям уши отдыхают. Спокойно, комфортно. – А здесь всегда так тихо? – В редких случаях. Чаще всего дети кричат, пытаются до кого-то достучаться, топают. Всё же через вибрацию передаётся. То компьютер включен со звуком, то телевизор. Я хожу, всё выключаю по кругу целыми днями. Олеся Ткач

У родителей Олеси тоже было нарушение слуха. Поэтому язык жестов она знает с детства. Но когда из-за тяжелой болезни они оба ушли из жизни, Любовь Саетова забрала её к себе. Была родной тётей, а стала приемной мамой.

А теперь самое главное. В детских домах Башкирии нет ни одного ребенка с нарушением слуха. Они все сейчас в этом доме. Их всех забрала к себе Любовь Саетова, которая сама от рождения ничего не слышит.

Нашли Свету и Ильдара. Через три года нашли Дашу. И в Бакалах директор интерната говорит, что еще есть глухие мальчики. Говорит, берите их тоже. Два мальчика – Миша и Дима. Через год я взяла одного, через второй год – другого. Сама боялась такого большого количества. У меня уже не двое и трое, а всё больше и больше. В больницу мы прям очередью ходим. Идем покупать вещи, они выходят из примерочной и показывают, а я говорю, нет-нет, да-да. В автобус заходим, я считаю каждого. Любовь Саетова

Если рассказывать про каждого ребенка, то нужно снимать отдельный фильм. В несколько минут уложиться просто невозможно. Ведь до того, как их забрала к себе приемная мама, судьба у них складывалась совсем не сахарная. Некоторые ждали этого момента 17 лет.

Никто всё это время меня не забирал. То есть мне было уже 17 лет, я уже была взрослой. До этого возраста меня никто не забирал, ни в какую семью. У нас большая семья. У меня братья, сестры есть. У нас отдельная такая любовь, мы всех любим по чуть-чуть, и этой большой любовью мы просто живём. Надежда Абрамова

Знакомьтесь, наш следующий герой – Валентин Пегов, тренер уфимской школы дзюдо для глухих и слабослышащих. Сразу скажем, что мужчина этот суровый и со своими воспитанниками особо не церемонится. Его основной принцип – без упорства в работе успеха быть не может. Это касается всех.

Сам Валентин Алексеевич слышит нормально, без нарушений. Язык жестов знает неидеально, поэтому занятия проходят с помощью переводчика. Обратите внимание, помощник кимоно надел не для вида. Вон как вспотел. Это потому, что на татами работают все – такие у тренера правила. Глухой ты или слабослышащий – Пегову не важно. Нянчиться и жалеть тут никого не будут.

– Никакой жалости ни к кому нет. Любимчиков у нас нет. Но я даю понять сразу, что если кто-то не попадает в сборную команду, я могу свои деньги достать и послать на соревнования. Но это если ты хорошо работаешь, если ты пашешь. А если ты этого не делаешь, то сиди дома. То есть жесткие требования ко всем. – Им это нужно? – Я думаю, да, потому что достижения высоких результатов без мощной работы не бывает. Валентин Пегов, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта России международного класса, тренер по дзюдо для глухих и слабослышащих

Вы думаете, Пегов слишком суров? Как бы не так. Валентин Алексеевич воспитал настоящую команду чемпионов. Вот, например, слабослышащий спортсмен Ренат Кадыров.

Я трехкратный сурдлимпийский чемпион. По слабослышащим чемпион Европы и мира. Ренат Кадыров, чемпион XXIII Сурдлимпийских летних игр по дзюдо

На последних Сурдлимпийских играх – это та же Олимпиада, только для людей с нарушением слуха – наши дзюдоисты и Ренат в том числе привезли восемь медалей, две из которых – золотые. А в этом году наши спортсмены готовятся к 24-м Сурдлимпийским играм, которые должны пройти в Бразилии.

Пока что нет никаких планов. Я не думаю ни о чем. На данный момент только одна цель – Сурдлимпийские игры. Ренат Кадыров, чемпион XXIII Сурдлимпийских летних игр по дзюдо

Ну вот, вроде, лишён человек чувства, и надо обязательно его пожалеть. Однако Валентин Алексеевич так не считает. Говорит, потенциал у них огромный. И жалость излишняя этот потенциал может загубить.

А тем временем в Уфимском доме культуры, при котором существует театр глухих, уже готовятся к другому представлению. Этот специальный репортаж мы снимали перед 8 марта. Но, честно сказать, и подумать не могли, что театр глухих готовит что-то еще кроме спектаклей. А тут оказалось, что артисты репетируют целый концерт, посвященный Международному женскому дню.

Смущаются мужчины нашей камеры. Непривычно для некоторых. И это при том, что все они артисты, хоть и непрофессиональные.

А вот в соседней аудитории на журналистов ноль внимания. Тут отвлекаться нельзя, чтобы темп не сбивать. Хореограф Диана ставит танец к празднику с символичным названием «Весна».

Музыки хоть и нет, но не потому, что глухие и не слышат. В это раз техника подвела и не запускается нужный трек. А вообще музыкальное сопровождение тут – дело обычное. Хотя чуть позже узнаете, почему слышащим на таких концертах находиться не очень комфортно.

В музыке есть свой ритм, свой темп. И когда слабослышащие слышат музыку и успевают за этим темпом, то вместе с ними успевают и глухие. Диана Гудзь, хореограф Уфимского дома культуры глухих

Диана Гудзь слышит хорошо, но родилась в семье глухих, поэтому язык жестов выучила с пеленок. А вот в танцы попала, можно сказать, случайно. Пришла к хореографу поставить номер, но потом осталась и теперь учит сама.

Мне со слабослышащими танцевать проще, чем со слышащими, потому что им гораздо интереснее суть танца. Им интереснее понять, как это устроено. Они задают вопросы, хотят докопаться до настоящего правильного движения. Диана Гудзь, хореограф Уфимского дома культуры глухих

Кстати, папа Дианы – Александр Гудзь, вы его уже видели на репетиции – в доме культуры глухих на особом счету: все-таки официальный Дед Мороз, а дочь, понятное дело, – внучка Снегурочка.

До концерта осталось всего полчаса, а зал хоть и небольшой, но почти пустой. Однако шоу состоится при любых условиях.

Жестовые песни, танцы, даже викторины. Все это часть программы глухих и слабослышащих артистов. Все это в первую очередь для них самих, чтобы раскрыть творческий потенциал. Кстати, не так давно театр получил президентский грант и теперь сможет расширить труппу и ставить новые спектакли.