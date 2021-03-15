Глухие артисты и спортсмены: как живут люди с нарушениями слуха в Башкирии

Когда смотришь на репетицию спектакля, язык жестов не сразу бросается в глаза: кажется, что это часть игры. На самом деле так артисты общаются между собой. Причем не только на сцене.
Это первый и пока единственный театр глухих в Башкирии. Здесь все актеры либо слабослышащие, либо не слышат вовсе. На языке жестов говорят все, даже режиссер Гульнара Габдуллина. Хотя нарушений слуха у неё нет.
Кстати, репетируют артисты постановку детской сказки «Коза-дереза». Это, конечно, не «Ревизор» и не «Ромео и Джульетта». Но, с другой стороны, артисты тут тоже непрофессиональные. Вот, например, Тимур – он играет медведя – водит такси, а Елена Авраменко – исполнитель главной роли «Козы-дерезы» – работник завода УМПО.
Тем не менее репетиция – дело ответственное, поэтому мы ненадолго оставим наших артистов. Пусть богема отдохнет от журналистов, к ним мы еще вернемся. А пока отправляемся за 100 километров от Уфы в деревню Нижнеаташево. Здесь живет, пожалуй, самая уникальная семья не просто в Башкирии, но и во всей стране. Сейчас сами поймете, почему.
Недаром кухню называют самым важным местом в доме. Но едва ли семья Саетовых сможет здесь уместиться, в такой крохотной комнатке. Все-таки их 11 человек. Но самое главное, что 9 из них – это приемные дети, и практически все они тотально глухие. То есть не слышат абсолютно ничего. Общаться с ними мы можем только через Олесю, она тоже приемный ребенок, но без нарушения слуха.
У родителей Олеси тоже было нарушение слуха. Поэтому язык жестов она знает с детства. Но когда из-за тяжелой болезни они оба ушли из жизни, Любовь Саетова забрала её к себе. Была родной тётей, а стала приемной мамой.
А теперь самое главное. В детских домах Башкирии нет ни одного ребенка с нарушением слуха. Они все сейчас в этом доме. Их всех забрала к себе Любовь Саетова, которая сама от рождения ничего не слышит.
Если рассказывать про каждого ребенка, то нужно снимать отдельный фильм. В несколько минут уложиться просто невозможно. Ведь до того, как их забрала к себе приемная мама, судьба у них складывалась совсем не сахарная. Некоторые ждали этого момента 17 лет.
Знакомьтесь, наш следующий герой – Валентин Пегов, тренер уфимской школы дзюдо для глухих и слабослышащих. Сразу скажем, что мужчина этот суровый и со своими воспитанниками особо не церемонится. Его основной принцип – без упорства в работе успеха быть не может. Это касается всех.
Сам Валентин Алексеевич слышит нормально, без нарушений. Язык жестов знает неидеально, поэтому занятия проходят с помощью переводчика. Обратите внимание, помощник кимоно надел не для вида. Вон как вспотел. Это потому, что на татами работают все – такие у тренера правила. Глухой ты или слабослышащий – Пегову не важно. Нянчиться и жалеть тут никого не будут.
Вы думаете, Пегов слишком суров? Как бы не так. Валентин Алексеевич воспитал настоящую команду чемпионов. Вот, например, слабослышащий спортсмен Ренат Кадыров.
На последних Сурдлимпийских играх – это та же Олимпиада, только для людей с нарушением слуха – наши дзюдоисты и Ренат в том числе привезли восемь медалей, две из которых – золотые. А в этом году наши спортсмены готовятся к 24-м Сурдлимпийским играм, которые должны пройти в Бразилии.
Ну вот, вроде, лишён человек чувства, и надо обязательно его пожалеть. Однако Валентин Алексеевич так не считает. Говорит, потенциал у них огромный. И жалость излишняя этот потенциал может загубить.
А тем временем в Уфимском доме культуры, при котором существует театр глухих, уже готовятся к другому представлению. Этот специальный репортаж мы снимали перед 8 марта. Но, честно сказать, и подумать не могли, что театр глухих готовит что-то еще кроме спектаклей. А тут оказалось, что артисты репетируют целый концерт, посвященный Международному женскому дню.
Смущаются мужчины нашей камеры. Непривычно для некоторых. И это при том, что все они артисты, хоть и непрофессиональные.
А вот в соседней аудитории на журналистов ноль внимания. Тут отвлекаться нельзя, чтобы темп не сбивать. Хореограф Диана ставит танец к празднику с символичным названием «Весна».
Музыки хоть и нет, но не потому, что глухие и не слышат. В это раз техника подвела и не запускается нужный трек. А вообще музыкальное сопровождение тут – дело обычное. Хотя чуть позже узнаете, почему слышащим на таких концертах находиться не очень комфортно.
Диана Гудзь слышит хорошо, но родилась в семье глухих, поэтому язык жестов выучила с пеленок. А вот в танцы попала, можно сказать, случайно. Пришла к хореографу поставить номер, но потом осталась и теперь учит сама.
Кстати, папа Дианы – Александр Гудзь, вы его уже видели на репетиции – в доме культуры глухих на особом счету: все-таки официальный Дед Мороз, а дочь, понятное дело, – внучка Снегурочка.
До концерта осталось всего полчаса, а зал хоть и небольшой, но почти пустой. Однако шоу состоится при любых условиях.
Жестовые песни, танцы, даже викторины. Все это часть программы глухих и слабослышащих артистов. Все это в первую очередь для них самих, чтобы раскрыть творческий потенциал. Кстати, не так давно театр получил президентский грант и теперь сможет расширить труппу и ставить новые спектакли.
У семьи Саетовых тоже есть мечта. Дело в том, что их мама еще и блогер. Любовь сама снимает и монтирует видеоролики для глухих и слабослышащих. Около 10 тысяч подписчиков по всему миру. Это можно понять по подаркам из разных стран. Так вот, Любовь Саетова мечтает снять полнометражный фильм о своей семье и показать его в настоящем кинотеатре. Пусть этот репортаж вышел не на большом экране и хронометраж скромнее, но надеемся, что наш телеканал смог реализовать мечту этой семьи хотя бы отчасти.