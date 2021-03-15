Нуждается в медицинской помощи: в Башкирии пропал 48-летний Марсель Сайфутдинов

В Салавате пропал без вести 48-летний Марсель Сайфутдинов. Вчера, 14 марта, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно быстрее.