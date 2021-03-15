Нуждается в медицинской помощи: в Башкирии пропал 48-летний Марсель Сайфутдинов

В Салавате пропал без вести 48-летний Марсель Сайфутдинов. Вчера, 14 марта, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно быстрее.

Фото №1 - Нуждается в медицинской помощи: в Башкирии пропал 48-летний Марсель Сайфутдинов

Приметы: телосложение полное, рост около 165 см, темные волосы, карие глаза. Он был одет в трико темного цвета, синюю куртку, черные ботинки и серо-бордовую кепку.

Поисками Марселя Сайфутдинова занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (987) 106 06 01 или 02.

Фото: Соцсети.

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