Нуждается в медицинской помощи: в Башкирии пропал 48-летний Марсель Сайфутдинов

В Салавате пропал без вести 48-летний Марсель Сайфутдинов. Вчера, 14 марта, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно быстрее.
Приметы: телосложение полное, рост около 165 см, темные волосы, карие глаза. Он был одет в трико темного цвета, синюю куртку, черные ботинки и серо-бордовую кепку.
Поисками Марселя Сайфутдинова занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (987) 106 06 01 или 02.
Фото: Соцсети.