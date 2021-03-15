В Уфе система «Инцидент» помогла улучшить качество школьного питания

Запах школьной столовой и вкус приготовленных блюд навсегда остаются в памяти выпускников. Котлеты, каши, компот – после получения аттестата такого не попробуешь ни в одном кафе или другом общепите. Вот и уплетают первоклашки свой завтрак за обе щеки.

Но приятных воспоминаний о школьной столовой у этих учеников могло и не быть. Дети начали приносить обеды с собой. Причина в холодных блюдах, которые были уже не такими вкусными. Узнав об этом, родители рассказали о проблеме в социальных сетях. Сообщение зафиксировала система «Инцидент-менеджмент». Реакция на такое обращение родителей была молниеносной. А причина банальна. Исправить ее не составило труда.

Мы выяснили, что очень рано накрывали. За 15 минут. Порции успевали остыть. Но сейчас мы эту ситуацию исправили. Сегодня мы видели, что за 5-3 минуты были накрыты столы. Некоторым подавали, когда они присели за стол. Порции горячие, тёплые, детям это нравится. Гузаль Адуллина, начальник отдела образования администрации Октябрьского района Уфы

Родители детей тоже остались удовлетворены. Дети перестали брать с собой еду в контейнерах.

Разнообразная пища, салаты входят в рацион, супы, что, несомненно, очень важно для детей. Дети очень довольны, родители тоже. Ребенок голодным со школы не приходит. Говорит, что там очень вкусно и что будет кушать в столовой. Валентина Ерина

Вообще родители – частые гости в школьной столовой. Они входят комиссию по бракеражу продукции. Каждый день вместе с педагогами проверяют качество приготовленных завтраков и обедов.

Мы обращаем внимание на температуру приготовленных блюд, на вкусовые качества, и, конечно же, мы всё это взвешиваем, чтобы соответствовало меню. Если нам что-то не нравится или блюдо холодное, повара готовят заново. Идёт возврат блюд. Наргиз Симашова, заместитель директора Образовательного центра №89

Но после обращения родителей школьников возвратов больше не было. Повара готовят блюда сами, поэтому завтраки и обеды получаются не только горячими, но и свежими.

До 8 часов мы успеваем приготовить, в 8:30 у нас начинаются первые завтраки у детей. Тут же ставим обед. У нас меню настолько разнообразное, что в течение недели ни одно блюдо дважды не повторяется. Ирина Рахимова, шеф-повар Образовательного центра №89

Тут всё горячее, всё вкусное. Чай горячий и каша тоже. Спасибо нашим поварам. Я бы еще хотел, чтобы нам йогурты давали, бананы, яблоки и мандарины. Савелий Никитин, ученик 1 класса Образовательного центра №89