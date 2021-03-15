В Уфе система «Инцидент» помогла улучшить качество школьного питания

Запах школьной столовой и вкус приготовленных блюд навсегда остаются в памяти выпускников. Котлеты, каши, компот – после получения аттестата такого не попробуешь ни в одном кафе или другом общепите. Вот и уплетают первоклашки свой завтрак за обе щеки.
Но приятных воспоминаний о школьной столовой у этих учеников могло и не быть. Дети начали приносить обеды с собой. Причина в холодных блюдах, которые были уже не такими вкусными. Узнав об этом, родители рассказали о проблеме в социальных сетях. Сообщение зафиксировала система «Инцидент-менеджмент». Реакция на такое обращение родителей была молниеносной. А причина банальна. Исправить ее не составило труда.
Родители детей тоже остались удовлетворены. Дети перестали брать с собой еду в контейнерах.
Вообще родители – частые гости в школьной столовой. Они входят комиссию по бракеражу продукции. Каждый день вместе с педагогами проверяют качество приготовленных завтраков и обедов.
Но после обращения родителей школьников возвратов больше не было. Повара готовят блюда сами, поэтому завтраки и обеды получаются не только горячими, но и свежими.
Вопросам школьного питания уделяется особое внимание не только родителей, но и Главы Башкортостана. Радий Хабиров говорил о том, что руководители муниципалитетов несут за это личную ответственность. И в случае многократных жалоб или поставки в школьные столовые некачественных продуктов, чиновники могут лишиться своего кресла.