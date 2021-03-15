В Уфе по реке разлился нефтепродукт: подробности ЧП

Накануне в соцсетях появилось видео, где по поверхности реки течет неизвестная жидкость темного цвета. Сделавшие эти кадры жители сообщили о химическом запахе в округе. Предположительно, в Уфимку попали нефтепродукты. Сейчас место огорожено спецсредствами. Пока специалисты выясняют, как смесь оказалась в трубе. Возможно, через колодец, либо была произведена несанкционированная врезка к ливневке.
Вытекающая серая жижа с химическим запахом – такую картину увидели жители микрорайона Сипайлово, прогуливаясь по набережной. Буквально в паре метров от жидкости плавают утки. Именно в этом месте под водой проходит канализационная труба. Она принадлежит специализированному управлению по ремонту и содержанию искусственных сооружений.
Причины появления нефтяного пятна на реке пока выясняются. Может быть, кто-то просто слил в колодец продукцию. А возможно, произвели несанкционированную врезку к трубе.
Специалисты «СУРСИС» исследуют колодцы в поисках места, откуда нефтепродукт мог попасть в ливневку. Желтое пятно было и на льду, его обработали сорбентом. В трех местах выше и ниже пятисот метров и непосредственно в месте загрязнения отобрали пробы. По их результатам, которые будут готовы через неделю, будет понятно, точно ли это нефтепродукт, а также в каком объеме он попал в Уфимку.
Труба, в которой сейчас находится нефтепродукт, будет промываться. В объеме сгусток смеси пока не увеличивается. Если бы очевидцы прошли мимо подозрительной жидкости, плывущей по реке, и вовремя не сообщили в спецслужбы, то возможно, кормить у побережья реки было бы уже некого.