В Уфе по реке разлился нефтепродукт: подробности ЧП

Накануне в соцсетях появилось видео, где по поверхности реки течет неизвестная жидкость темного цвета. Сделавшие эти кадры жители сообщили о химическом запахе в округе. Предположительно, в Уфимку попали нефтепродукты. Сейчас место огорожено спецсредствами. Пока специалисты выясняют, как смесь оказалась в трубе. Возможно, через колодец, либо была произведена несанкционированная врезка к ливневке.

Вытекающая серая жижа с химическим запахом – такую картину увидели жители микрорайона Сипайлово, прогуливаясь по набережной. Буквально в паре метров от жидкости плавают утки. Именно в этом месте под водой проходит канализационная труба. Она принадлежит специализированному управлению по ремонту и содержанию искусственных сооружений.

В данном месте выходит труба – ливневая канализация. С улицы набережной, с микрорайона Сипайлово. В этой трубе находится нефтепродукт в очень большом количестве. Если бы было тепло, потекло бы большим объемом. Василий Вахмянин, начальник отдела госконтроля Уфимского территориального управления Минэкологии Республики Башкортостан

Причины появления нефтяного пятна на реке пока выясняются. Может быть, кто-то просто слил в колодец продукцию. А возможно, произвели несанкционированную врезку к трубе.

Специалисты «СУРСИС» исследуют колодцы в поисках места, откуда нефтепродукт мог попасть в ливневку. Желтое пятно было и на льду, его обработали сорбентом. В трех местах выше и ниже пятисот метров и непосредственно в месте загрязнения отобрали пробы. По их результатам, которые будут готовы через неделю, будет понятно, точно ли это нефтепродукт, а также в каком объеме он попал в Уфимку.

Спасателями гражданской защиты города Уфы была проведена обработка сорбентом акватории на площади 6 квадратных метров. И установлены боновые ограждения. Распространение вещества не допущено. Угрозы для жизни и здоровья нет. Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела Управления гражданской защиты г. Уфы