Как попасть в мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в Уфе: подробная инструкция

Культурная вакцинация. В Башкирском театре оперы и балета заработал мобильный пункт, где можно привиться от COVID-19. Прийти может любой желающий, если у вас нет противопоказаний. Но всех обязательно еще и на месте осматривают терапевты. Врачи используют вакцину «Спутник V».

С такой процедурой за свои 84 года Тарима Таймасова, или, как она попросила себя называть, баба Таня, столкнулась впервые. На вакцинацию пришла первой. С утра услышала по радио – через несколько часов уже на приёме у врача.

Мне еще жить надо, и хочу хорошо пожить, а не болеть. Пусть болезнь сторонится меня, пусть сама боится. Тарима Таймасова

С больничными стенами обстановка, конечно, не сравнится. Шикарные комнаты, рельефные потолки и хрустальные люстры. Тут и врачи чувствуют себя словно во дворце. Лишь сам прививочный кабинет отдаленно ещё напоминает больницу. Вакцинация проходит в два этапа. Второй укол проводят через 21 день.

Несмотря на понедельник – день, когда в театре нет спектаклей, холл полон людей. И даже врачи уже прониклись атмосферой и заговорили как театралы.

С предложением открыть мобильный пункт вакцинации выступил сам театр, последовав примеру «Геликон-оперы» в Москве.

Прививка искусством должна быть всеобъемлющей. В поликлинике существует опасность контакта с больным человеком, необязательно с ковидным, с другим тоже, а театр – это все-таки необычное место, это центр культуры. Вакцинация – это важный этап для открытия общества. Ильмар Альмухаметов, генеральный директор Башкирского государственного театра оперы и балета

Актеры и сотрудники театра тоже приняли решение провакцинироваться. Сразу после процедуры необходимо посидеть полчаса под наблюдением врачей.