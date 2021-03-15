Как попасть в мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в Уфе: подробная инструкция

Культурная вакцинация. В Башкирском театре оперы и балета заработал мобильный пункт, где можно привиться от COVID-19. Прийти может любой желающий, если у вас нет противопоказаний. Но всех обязательно еще и на месте осматривают терапевты. Врачи используют вакцину «Спутник V».
С такой процедурой за свои 84 года Тарима Таймасова, или, как она попросила себя называть, баба Таня, столкнулась впервые. На вакцинацию пришла первой. С утра услышала по радио – через несколько часов уже на приёме у врача.
С больничными стенами обстановка, конечно, не сравнится. Шикарные комнаты, рельефные потолки и хрустальные люстры. Тут и врачи чувствуют себя словно во дворце. Лишь сам прививочный кабинет отдаленно ещё напоминает больницу. Вакцинация проходит в два этапа. Второй укол проводят через 21 день.
Несмотря на понедельник – день, когда в театре нет спектаклей, холл полон людей. И даже врачи уже прониклись атмосферой и заговорили как театралы.
С предложением открыть мобильный пункт вакцинации выступил сам театр, последовав примеру «Геликон-оперы» в Москве.
Актеры и сотрудники театра тоже приняли решение провакцинироваться. Сразу после процедуры необходимо посидеть полчаса под наблюдением врачей.
Мобильный пункт будет работать с 3 до 8 часов. Но вакцинировать будут до семи вечера. С собой обязательно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Процедура проводится без записи, в порядке живой очереди. Занавес опустится здесь, говорит руководство театра, скорее всего, одновременно с театральным. Пункт должен проработать до конца сезона.