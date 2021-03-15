В Башкирии прошел традиционный чемпионат по зимней рыбалке

Когда азарт крепче морозов. В Зилаирском районе прошёл традиционный чемпионат по зимней рыбалке, организованный местной рудодобывающей компанией. На льду Бузавлыкского водохранилища собрались более 50 участников.
Только на первый взгляд может показаться, что бур пробивает лёд, как горячий нож – масло. На самом деле это требует много усилий. А чтобы стать самым быстрым ледобуром, нужно пробить подряд две лунки. Участников подбадривают другие любители зимней рыбалки, которые решили попытаться поймать удачу за хвост в остальных номинациях чемпионата.
В соревнованиях приняли участие порядка 50 мужчин. Новичков среди них нет, у каждого за плечами многолетний опыт. Поэтому и первая рыба не заставила себя долго ждать. Правда, не такая по размеру, как хотелось бы рыбаку.
Определенного места для ловли нет, рыбаки бурят лунки там, где им подсказывает интуиция. А то, что рыба попалась на крючок, определяют по чувствительной мормышке.
Как и летом, во время подледной ловли рыбаки стараются не шуметь. Тишину нарушают разве что звуки буров, радостные крики о трофейном улове и иногда треск льда, от которого новичкам, если честно, становится не по себе. Но бывалые успокаивают, говорят, это обычное явление. Толщина льда на водохранилище сейчас составляет около 70 сантиметров.
В этот момент удачливому рыбаку позавидовали, пожалуй, все участники. Вес пойманной щуки – почти 4 килограмма. И то, что ее удалось вытащить, – большая удача, говорит мужчина.
Соревнования длились 4 часа с перерывом на обед. И хотя призовых мест на всех не хватило, никто не расстроился. Свой заряд адреналина и азарта они получили. К тому же провели время на свежем воздухе, занимаясь любимым хобби.