В Башкирии прошел традиционный чемпионат по зимней рыбалке

Когда азарт крепче морозов. В Зилаирском районе прошёл традиционный чемпионат по зимней рыбалке, организованный местной рудодобывающей компанией. На льду Бузавлыкского водохранилища собрались более 50 участников.

Только на первый взгляд может показаться, что бур пробивает лёд, как горячий нож – масло. На самом деле это требует много усилий. А чтобы стать самым быстрым ледобуром, нужно пробить подряд две лунки. Участников подбадривают другие любители зимней рыбалки, которые решили попытаться поймать удачу за хвост в остальных номинациях чемпионата.

У нас на соревнованиях есть разные номинации. Это самый большой улов, самая большая рыба, самый быстрый ледобур, самый крупный хищник на жерлицу. И общие спортивные итоги – это кубки. Раис Дистанов, главный судья соревнований

В соревнованиях приняли участие порядка 50 мужчин. Новичков среди них нет, у каждого за плечами многолетний опыт. Поэтому и первая рыба не заставила себя долго ждать. Правда, не такая по размеру, как хотелось бы рыбаку.

Первая рыбка маленькая, конечно, ну что поделаешь, мы ее, наверное, отпустим и будем ждать что-нибудь покрупнее. А эта пусть плывёт. Эдуард Мустафин, участник соревнований

Определенного места для ловли нет, рыбаки бурят лунки там, где им подсказывает интуиция. А то, что рыба попалась на крючок, определяют по чувствительной мормышке.

Снасть-то легкая, она лежит в руке, и удар рыбы чувствуется. Если рыба крупная, то ощущается, если рыба мелкая клюет, то по кивку можно понять. Рамиль Каримов, участник соревнований

Как и летом, во время подледной ловли рыбаки стараются не шуметь. Тишину нарушают разве что звуки буров, радостные крики о трофейном улове и иногда треск льда, от которого новичкам, если честно, становится не по себе. Но бывалые успокаивают, говорят, это обычное явление. Толщина льда на водохранилище сейчас составляет около 70 сантиметров.

В этот момент удачливому рыбаку позавидовали, пожалуй, все участники. Вес пойманной щуки – почти 4 килограмма. И то, что ее удалось вытащить, – большая удача, говорит мужчина.

Ощущение неимоверные, море эмоций. Доставать было сложно. Ладно хоть лунку пробурил на 130, а не на 100. Тогда, наверное, не достал бы. Потому что пузо большое у нее. Ну и крючок она не заглотила, а вон, зацепился за губу. Могла сорваться. Но её ещё кто-то кусал, вон порезы, значит ещё крупнее рыба тут есть. Рамис Тимерьянов, участник соревнований