Коронавирус, аварии и паводок: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Коллеги, тревога у нас в душе должна быть, я подчеркиваю, что в тех регионах, которые вокруг нас находятся, у нас плюс-минус 100, у них 200-300 каждый день. И что меня лично очень сильно пугает – я думаю, что это нормальная реакция нормального человека и вас тоже – у нас по стране и в целом смертность от коронавируса не отступает.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан