Коронавирус, аварии и паводок: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Ситуация с коронавирусом стабильная, но вызывает тревогу. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Он поручил провести выборочные проверки. Опасения связаны со сложной эпидемиологической обстановкой в европейских странах, а также в некоторых соседних российских регионах.
Число заболевших коронавирусом в Башкортостане перевалило за отметку в 30,5 тысяч. Количество инфекционных коек – более 2 тысяч. Свободный коечный фонд – 23,%. Несмотря на принятые меры и стабильную ситуацию, говорить о победе над опасным вирусом рано. Радий Хабиров дал поручения провести выборочные проверки и напомнить всем о смертельной опасности.
Смертность на дорогах также обсудили в правительстве. По данным статистики, в январе-феврале этого года смертность на дорогах регионального значения снизилась на 28%, а на федеральных трассах, которые проходят по территории республики, увеличилась на 60%. Основная причина смертельных аварий – выезд на встречную полосу.
В постоянном режиме мониторить ситуацию с паводком и быть готовыми к наихудшему варианту развития событий призвал также Радий Хабиров. Он обозначил дату, не позднее которой должен быть определен прогноз – 25 марта. В целом уровень большой воды будет, по предварительным данным, ниже среднемноголетних значений.
В этом году в республике отремонтируют 306 подъездов в 112 многоквартирных домах, расположенных в Уфе, Баймакском и Белебеевском районах. А по программе «Башкирские дворики» в 2021 году комплексно благоустроят 140 дворов.