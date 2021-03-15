Коронавирус, аварии и паводок: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Ситуация с коронавирусом стабильная, но вызывает тревогу. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Он поручил провести выборочные проверки. Опасения связаны со сложной эпидемиологической обстановкой в европейских странах, а также в некоторых соседних российских регионах.

Число заболевших коронавирусом в Башкортостане перевалило за отметку в 30,5 тысяч. Количество инфекционных коек – более 2 тысяч. Свободный коечный фонд – 23,%. Несмотря на принятые меры и стабильную ситуацию, говорить о победе над опасным вирусом рано. Радий Хабиров дал поручения провести выборочные проверки и напомнить всем о смертельной опасности. 

Коллеги, тревога у нас в душе должна быть, я подчеркиваю, что в тех регионах, которые вокруг нас находятся, у нас плюс-минус 100, у них 200-300 каждый день. И что меня лично очень сильно пугает – я думаю, что это нормальная реакция нормального человека и вас тоже – у нас по стране и в целом смертность от коронавируса не отступает. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Коронавирус, аварии и паводок: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Смертность на дорогах также обсудили в правительстве. По данным статистики, в январе-феврале этого года смертность на дорогах регионального значения снизилась на 28%, а на федеральных трассах, которые проходят по территории республики, увеличилась на 60%. Основная причина смертельных аварий – выезд на встречную полосу.

Это гоняют и это, конечно, сложные участки дороги. Особенно те участки, когда заходишь со стороны Челябинска, очень напряженные участки, где большими участками реконструкция идет. Эту работу нам активнее надо с Министерством транспорта РФ проводить. Надо расширяться. Надо проводить реконструкцию, она поэтапно идет. Но только там, где сужение, у нас возникают проблемы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Коронавирус, аварии и паводок: главные темы оперативки с Радием Хабировым
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В постоянном режиме мониторить ситуацию с паводком и быть готовыми к наихудшему варианту развития событий призвал также Радий Хабиров. Он обозначил дату, не позднее которой должен быть определен прогноз – 25 марта. В целом уровень большой воды будет, по предварительным данным, ниже среднемноголетних значений.

В этом году в республике отремонтируют 306 подъездов в 112 многоквартирных домах, расположенных в Уфе, Баймакском и Белебеевском районах. А по программе «Башкирские дворики» в 2021 году комплексно благоустроят 140 дворов.

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