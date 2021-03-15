В Уфе показали интерактивный спектакль для детей с ОВЗ

В Уфе прошел показ интерактивного спектакля для детей с ограниченными возможностями здоровья. В центре сюжета – история чудесного превращения гусеницы в бабочку.

Маленькие зрители не только знакомились с персонажами постановки, но и принимали участие и даже могли влиять на ход развития действа. Помимо декораций, в спектакле использовали и спецэффекты виртуальной волшебной комнаты. А в числе актеров – педагоги дополнительного образования.