В Уфе показали интерактивный спектакль для детей с ОВЗ

В Уфе прошел показ интерактивного спектакля для детей с ограниченными возможностями здоровья. В центре сюжета – история чудесного превращения гусеницы в бабочку.
Маленькие зрители не только знакомились с персонажами постановки, но и принимали участие и даже могли влиять на ход развития действа. Помимо декораций, в спектакле использовали и спецэффекты виртуальной волшебной комнаты. А в числе актеров – педагоги дополнительного образования.
Проект интерактивного спектакля «Гусеничкино счастье» реализован благодаря гранту президента России. Во дворце творчества отмечают, что спектакль популярен у зрителей. Он будет идти до июня, а затем вернется на сцену после летних каникул.