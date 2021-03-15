«Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед матчем с «Ак Барсом»

Борьба на льду и в медиа. Сегодня накануне матчей второго раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» провел открытую тренировку. Уже завтра уфимская команда вылетает в Казань, где 17 марта состоится первый матч «зеленого дерби». В команде рассказали о принципиальности предстоящих игр, о сильных сторонах соперника и подготовке к играм.
Тему Хартикайнен забивает в матчах и на тренировке. Один из лидеров «Салавата» всем своим видом показывает, что готов играть против следующего соперника. У Юхи Метсолы работы на льду тоже хватает. Во многом благодаря именно его вдохновенной игре хоккеисты «Трактора» отправились в досрочный отпуск. На лед финский голкипер вышел последним из вратарской бригады. Он пропустил индивидуальную тренировку. Но в тренерском штабе успокоили: переживать не за что, все под контролем.
Также вместе с командой тренируются Илья Баранов и Алексей Пустозеров. Хоккеисты были командированы в Салават после вылета «Тороса» из борьбы за Кубок Петрова. Каждый игрок сейчас важен, уверены в тренерском штабе юлаевцев. «Ак Барс» славится глубиной состава. Кроме этого, коллектив из Казани играет в силовой, атакующий хоккей и уверено действует в большинстве и на добивание.
Встреча «Салавата» и «Ак Барса» – своего рода компенсация за прошлый год, когда серию на той же стадии сорвала пандемия коронавируса. В регулярке нынешнего чемпионата соперники встречались 4 раза. Это не считая предсезонных матчей. Победы поделили поровну.
И даже канадец Джефф Плэтт, перешедший в стан уфимцев по ходу сезона, уже успел проникнуться атмосферой «зеленого дерби» и прочувствовать принципиальности встреч двух команд.
Игры на льду еще не начались. А борьба между клубами в медиа-пространстве ведется уже давно. Сначала в аккаунте казанской команды появилось видео, где два бойца на ринге, символизирующие соперников, пожимают руки, а потом бегут их мыть. Ответ уфимских пиарщиков не заставил себя ждать. И вот уже ролик с испуганными котами набирает лайки и просмотры.
Но если в соцсетях еще можно разойтись миром, то в матчах навылет победителем станет кто-то один. Все встречи телеканал БСТ по традиции покажет в прямом эфире. Начнётся серия в среду в 21:15.