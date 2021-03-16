В Башкирии службе такси устроили пышные «похороны»

Необычная акция прошла накануне в Стерлитамаке. По улицам города проехала траурная процессия. Вот только в последний путь провожали не человека, а целую службу такси. 

Городские таксисты объединились в траурную процессию, чтобы попрощаться с таксомоторной компанией, которая долгое время работала в Стерлитамаке. На ее место пришел известный федеральный агрегатор, который, по словам местных жителей, вытеснил конкурента с рынка. Заказы попросту перестали поступать. С 17 марта компания заканчивает свою работу во втором по величине городе республики. 

Десятки автомобилей, которые работали в таксопарке, украсили черными траурными шарами. На первую машину автоколонны установили прощальный венок. В таком составе кортеж проехал по центральным улицам города. 

Фото №1 - В Башкирии службе такси устроили пышные «похороны»

Некоторые жители не оценили такую акцию. 

О, боже! Я подумала, что таксист умер! Ну зачем так показательно все делать. Слава богу, все живы! 

Татьяна Р., жительница Стерлитамака

Большинство горожан не удивлены происходящему на рынке такси. 

Это было очевидно, что они скоро исчезнут. Машин становится меньше, а федералов - больше. Все пользуются одной компанией в основном. Ладно, главное, чтобы таксисты себе работу нашли. 

Федор М., житель Стерлитамака
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