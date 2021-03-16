В Башкирии службе такси устроили пышные «похороны»

Необычная акция прошла накануне в Стерлитамаке. По улицам города проехала траурная процессия. Вот только в последний путь провожали не человека, а целую службу такси.

Городские таксисты объединились в траурную процессию, чтобы попрощаться с таксомоторной компанией, которая долгое время работала в Стерлитамаке. На ее место пришел известный федеральный агрегатор, который, по словам местных жителей, вытеснил конкурента с рынка. Заказы попросту перестали поступать. С 17 марта компания заканчивает свою работу во втором по величине городе республики.