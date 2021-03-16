«Сотрудник банка» выманил у жительницы Уфимского района 600 тысяч рублей

Жительница Уфимского района Башкирии пострадала от рук лже-сотрудника банка. Обманным путем злоумышленник похитил у нее 600 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником одного из банков. Под предлогом отмены операции по оформлению кредита он убедил ее обналичить денежные средства и перевести их на абонентские номера.