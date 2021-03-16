В Башкирии в лобовом столкновении двух иномарок пострадал мужчина

Вчера, 15 марта, в Татышлинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись встречные автомобили Toyota Corolla и Opel Corsa. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 88 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда. За рулем "Тойоты" находился 23-летний местный житель, а "Опелем" управлял 37-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля Opel Corsa получил различные травмы. Его доставили в больницу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.