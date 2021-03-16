Жителя Башкирии оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за отсутствие маски

Как сообщает пресс-служба Краснокамского межрайонного суда, ещё в сентябре 2020 года сельчанин был первый раз оштрафован за отсутствие маски в общественном месте. Тогда суд обязал его выплатить тысячу рублей.

Но уже в января 2021 года мужчина вновь попался без маски в общественном месте. За повторное нарушение статьи административного кодекса РФ мужчина должен был выплатить 15 тысяч рублей. Однако суд учёл некоторые обстоятельства и проявил снисхождение к сельчанину. В итоге, за повторное отсутствие маски в общественном месте мужчина должен выплатить 7,5 тысяч рублей.