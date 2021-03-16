Стали известны даты проведения финала WorldSkills Russia-2021 в Уфе
В Уфе пройдёт Национальный финал «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Стали известны даты проведения грандиозного мероприятия.
Чемпионат пройдёт в традиционном очном формате 21-25 июля. На мероприятии будут соблюдены все необходимые меры, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции.
Около 2000 представителей экспертного сообщества и порядка 1800 конкурсантов и з 85 регионов России встретятся на национальном финале. Своё мастерство участники продемонстрируют по 105 компетенциям. Которые разделены на 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.
Ворлдскиллс Россия решает важнейшую задачу – повышает престиж, качество и конкурентоспособность профессионального образования. Сборная республики достойно выступает на чемпионатах по профессиональному мастерству, завоевывает медали по многим компетенциям. У Башкортостана богатая история подготовки настоящих мастеров, тружеников, которые внесли большой вклад в развитие ключевых отраслей экономики. Наша сеть учебных заведений профтеха – одна из крупнейших в стране. Сегодня мы готовим работников самых востребованных квалификаций, чьи знания и компетенции отвечают мировым стандартам. Башкортостан с гордостью принял флаг национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Для нас провести такое масштабное первенство – огромная честь и хорошая возможность укрепить межрегиональное сотрудничество, обменяться опытом. К чемпионату в республике построим новые объекты и площадки, которые в дальнейшем будут работать на подготовку молодых профессионалов для нашей экономики.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
21 июля состоится торжественное открытие чемпионата на территории Ледового Дворца «Уфа-Арена».
Деловая программа чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 пройдет 22 - 24 июля в конгресс-холле «Торатау». Отборочные соревнования для участия в национальном финале чемпионата пройдут с 1 по 30 апреля 2021 года во всех регионах страны.
В 2020 году в условиях пандемии наша страна совершила, как многим тогда казалось, невозможное. Мы сумели провести нацфинал WorldSkills Russia в дистанционно-очном формате, значительно увеличив масштаб и внимание к важности развития профессионализма молодых специалистов. Безусловно, полученный опыт поможет нам в дальнейшем вывести соревнования на новый качественный уровень и применить знания в рамках долгожданного традиционного чемпионата, когда мы сможем собрать конкурсантов, экспертов и зрителей мероприятия вместе на одной площадке гостеприимной Республики Башкортостан, а участники из других стран смогут присоединиться к первенству и обменяться опытом удаленно, находясь в своих государствах», – прокомментировал генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)
Роберт Уразов
Нацфинал WorldSkills Russia – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Juniors до 16 лет. Чемпионаты ежегодно проводятся в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в национальный проект «Образование».