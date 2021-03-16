Стали известны даты проведения финала WorldSkills Russia-2021 в Уфе

В 2020 году в условиях пандемии наша страна совершила, как многим тогда казалось, невозможное. Мы сумели провести нацфинал WorldSkills Russia в дистанционно-очном формате, значительно увеличив масштаб и внимание к важности развития профессионализма молодых специалистов. Безусловно, полученный опыт поможет нам в дальнейшем вывести соревнования на новый качественный уровень и применить знания в рамках долгожданного традиционного чемпионата, когда мы сможем собрать конкурсантов, экспертов и зрителей мероприятия вместе на одной площадке гостеприимной Республики Башкортостан, а участники из других стран смогут присоединиться к первенству и обменяться опытом удаленно, находясь в своих государствах», – прокомментировал генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Роберт Уразов