В Уфе микроавтобус сбил 10-летнего мальчика

15 марта в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода. Инцидент зафиксирован напротив дома №42 по улице Софьи Перовской. Подробности аварии сообщила пресс-служба ГИБДД РБ.
29-летний водитель за рулём автобуса двигался по маршруту №232 «СТЦ Мега – ОК Сипайловский». В какой-то момент мужчина совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в зоне регулируемого перехода.
Оказывается, в этом месте не работал светофор. Водитель в срочном порядке доставил пострадавшего мальчика в больницу. Однако не вернулся на место ДТП после и не сообщил о произошедшем в полицию, за что был привлечён к ответственности.
Фото: ГИБДД РБ.