В Уфе микроавтобус сбил 10-летнего мальчика

15 марта в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода. Инцидент зафиксирован напротив дома №42 по улице Софьи Перовской. Подробности аварии сообщила пресс-служба ГИБДД РБ.

Фото №1 - В Уфе микроавтобус сбил 10-летнего мальчика

29-летний водитель за рулём автобуса двигался по маршруту №232 «СТЦ Мега – ОК Сипайловский». В какой-то момент мужчина совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в зоне регулируемого перехода.

Оказывается, в этом месте не работал светофор. Водитель в срочном порядке доставил пострадавшего мальчика в больницу. Однако не вернулся на место ДТП после и не сообщил о произошедшем в полицию, за что был привлечён к ответственности.

Мужчина был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участников которого он является».

пресс-служба ГИБДД РБ 

Фото: ГИБДД РБ. 

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