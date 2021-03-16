В Уфе микроавтобус сбил 10-летнего мальчика

29-летний водитель за рулём автобуса двигался по маршруту №232 «СТЦ Мега – ОК Сипайловский». В какой-то момент мужчина совершил наезд на 10-летнего мальчика , который пересекал проезжую часть в зоне регулируемого перехода.

Оказывается, в этом месте не работал светофор. Водитель в срочном порядке доставил пострадавшего мальчика в больницу. Однако не вернулся на место ДТП после и не сообщил о произошедшем в полицию, за что был привлечён к ответственности.