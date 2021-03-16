В Уфе при ремонте труб нашли человеческие останки

Рабочие в Уфе наткнулись на два человеческих черепа. Мужчина занимались ремонтом труб в районе Дома печати, а, вскопав землю, обнаружили жуткую находку.

Как сообщает Telegram-канал «Уфимский фейсбук», точно неизвестно, когда были найдены человеческие останки. Но известно, что раньше на месте находки находилось Ново-Ивановское кладбище.

В 1960-х годах кладбище было закрыто, останки перезахоронены, а на пустыре построили развлекательный комплекс, Дворец молодёжи и сквер 50-летия Победы.