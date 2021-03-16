В Башкирии выпустили почти 1 млн карт «Алга»

В Башкортостане выпустили почти 1 млн карт «Алга». Доля единой транспортной карты в общем объеме поездок составляет порядка 50%. Экономия для пассажиров в целом достигла 56 млн рублей.

Глава Башкортостана провёл совещание в формате «Транспортный час». Всего к системе безналичной оплаты проезда в регионе подключились 72 перевозчика. На этапе обработки находятся еще 27 заявок.

Напомним, с 5 апреля цены на проезд в общественном транспорте Уфы изменятся. Так, стоимость проезда на некоторых маршрутах возрастет до 30 рублей. Однако для владельцев карты «Алга» цены на проезд будут составлять 25 рублей.