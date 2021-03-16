В Уфимском лимонарии зацвели бархатные бананы

В Уфе поспели бархатные бананы. В лимонарии созрели и другие экзотические плоды – памела, фейхоа и аравийский кофе. В каких условиях поспевают фрукты в мороз?

Возможно, попробовать плод редкого сорта банана не получится, но зато маленькие розовые фрукты станут интересным декоративным растением для дома. Сорт карликового банана выращен из семян, привезенных в 2015 году из Пермского ботанического сада. Обычно достигает довольно небольших размеров – не более 1,5 метра в высоту. Вместе с бархатным бананом, как его еще называют, уже поспели плоды других сортов – райский и гигантский.

Вот этот банан в течение полутора лет вырос в гиганта. Сама кисть вызревает полгода. Мы ее после того как она поспела срезаем, само дерево спиливаем под корень. Майя Юсупова, работник Уфимского лимонария

Особого ухода бананы не требуют, да и поливают их сотрудники лимонария зимой только раз в две-три недели. Растут они благодаря влажности, яркому освещению и нормируемому температурному режиму, который всегда держится в среднем на уровне 25-30 градусов выше нуля. Но не всем из них подходят условия теплицы.

А это сорт банана-гиганта. В природной среде он достигает до 15 метров в высоту. К сожалению, в условиях лимонария вырасти до этой величины нет возможности. Они выбивают потолки.

Также здесь растут и другие экзотические растения – фейхоа, памела, аравийское кофе. И для многих в лимонарии тесновато. Высоты потолка не хватает и японской мушмуле.

Ее заведующая лимонарием Фарида Садыкова привезла 19 лет назад из Сочинского дендрариума. В начале растение прижилось и давало богатые плоды, но теперь, как говорит биолог, показывает характер.

Получается, что мы занимаемся постоянной срезкой. Нам надо, чтобы растения нормально росли, чтобы плодоносили, давали урожай. Чтобы люди приходили и видели вращение их в естественной среде. Фарида Садыкова, заведующая Уфимским лимонарием