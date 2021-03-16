Мини-футбольный клуб «Алга» одержал первую домашнюю победу в 2021 году

Уфимский коллектив обыграл астраханский «Волгарь» со счетом 7:5. К середине первого тайма «Алга» имела преимущество в два мяча. Однако к перерву соперник сумел отыграть один мяч.

Во втором отрезке астраханцы сумели восстановить равенство на табло, но уфимцы вновь вышли вперед на два мяча. В концовке встречи «Волгарь» поменял голкипера на полевого игрока, что привело к еще одному забитому мячу. Гости сумели отыграть лишь один мяч.